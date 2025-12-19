В Петербурге определили самые частые заболевания у бездомных

Инфекции и болезни сердца лидируют в статистике обращений бездомных.

В Санкт-Петербурге подвели итоги анализа заболеваемости среди бездомных людей за год наблюдений, основанного на обращениях в специализированную благотворительную клинику.

АНО "Благотворительная больница" изучила медицинские данные почти 900 бездомных пациентов, которые обращались за помощью в клинику организации в период с июня 2024 года по июнь 2025 года. В ходе анализа установлено, что у большинства пациентов выявлялось сразу несколько заболеваний.

Всего в исследование включили сведения о 891 человеке, из которых 195 — женщины и 696 — мужчины. Все они получали медицинскую помощь в благотворительной клинике, расположенной по адресу Балтийская, 36.

Наиболее распространённой группой диагнозов стали инфекционные и паразитарные заболевания — их зафиксировали у 21,3% пациентов. Второе место заняли болезни системы кровообращения с показателем 17,4%. Третью позицию заняли психические расстройства и расстройства поведения — 8,7%.

За указанный период пациентам было установлено 1891 заболевание. У 548 человек, что составляет 66,2%, выявили два и более диагноза, требующих наблюдения и лечения. У 61 пациента одновременно диагностировали четыре заболевания, ещё у 51 — пять и более.

