Заболеваемость ОРВИ в Петербурге поднялась на 3,5%

COVID пошел в рост в Петербурге почти на четверть за неделю.

В Петербурге зафиксирован заметный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на фоне сезонного подъема ОРВИ и гриппа. Данные мониторинга за прошедшую неделю опубликовала пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации ведомства, уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в Северной столице увеличился на 3,5 % по сравнению с предыдущей семидневкой. При этом эпидемические пороги по совокупному населению не превышены. В структуре ОРВИ на долю гриппа приходится всего 1,9 %. Среди негриппозных вирусов преобладают коронавирусы, метапневмовирусы и риновирусы.

Ситуация с COVID-19 в городе демонстрирует более резкую динамику. Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 22,3 % относительно прошлого периода. В Ленинградской области картина иная. Там уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился сразу на 16,3 %, однако эпидпороги также не превышены. В отличие от столицы региона, заболеваемость ковидом в Ленобласти снизилась на 15,4 %.

Ранее на Piter.TV: Роспотребнадзор рассказал, как избежать взаимодействия с микробами на продуктовых тележках.

Фото: Piter.TV