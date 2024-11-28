Музей бомжей заработает на Гороховой улице 1 апреля

Часть средств от продажи билетов пойдет на зарплаты сотрудникам, оставшееся – на помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

В центре Петербурга на Гороховой улице 1 апреля откроется Мужей бомжей. Экспозиция расскажет о бездомных людях разных эпох, пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на создателя Антона Бородина.

Этот проект частный, вход в музей будет платным. Часть средств пойдет на зарплаты сотрудникам, оставшееся – на помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Кроме того, помимо постоянной экспозиции, с конца мая по пятницам и субботам планируют проводить тематические мероприятия. Например, пройдут чтения рассказов о бездомных, показы авторских фильмов, встречи с людьми, которые смогли выбраться с улицы, а также выставки.

Несмотря на резкое, казалось бы, название, мы против трэша, глумления или излишней натуралистичности. Мы хотим убрать стигмы с аббревиатуры БОМЖ. А нищета, надеемся, когда-то останется только в музеях. Антон Бородин, создатель Музея бомжей

На создание экспозиции потрачено несколько миллионов рублей.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)