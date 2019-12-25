На Васильевском острове закончилась реконструкция Центра Курехина

Общая площадь реконструированного пятиэтажного здания составляет 7,5 тысяч квадратных метров, оно способно вместить до 1,6 тысяч человек.

Реконструкция Центра современного искусства имени Сергея Курёхина на Среднем проспекте Васильевского острова успешно завершилась, сообщил Госстройнадзор Петербурга.

Разрешение на завершение работ было выдано учреждению культуры "Центр современного искусства имени Сергея Курёхина". Общая площадь реконструированного пятиэтажного здания составляет 7,5 тысяч квадратных метров, оно способно вместить до 1,6 тысяч человек.

В новом пространстве предусмотрены два зрительных зала, один из которых рассчитан более чем на тысячу мест, а также хореографический зал, демонстрационные помещения, телевизионная студия и музей рок-культуры. Анастасия Курёхина, руководитель Центра, ранее анонсировала "Деловому Петербургу", что официальное открытие обновлённого здания планируется к маю текущего года. Перед этим объект предстоит передать в собственность города.

Центр был открыт в 2003 году в помещении бывшего кинотеатра "Прибой", построенного в 1965 году. Реконструкция началась в 2016 году, и в процессе большая часть старой постройки была демонтирована. Работы затянулись из-за необходимости внесения изменений в проект. Генеральным подрядчиком выступила компания "ПСБ "Жилстрой", контракт с которой заключён на сумму 3,8 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на торги по СИЗО "Кресты" подали две заявки.

Фото: ПСБ "Жилстрой"; Telegram / Центр Курёхина