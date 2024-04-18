Педиатр назвал употребление крови для повышения гемоглобина неэффективным

Эксперт рассказал о последствиях для организма.

Доктор медицинских наук и педиатр Одинцовской областной больницы Павел Бережанский назвал употребление крови для повышения гемоглобина неэффективным. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам эксперта, кровь содержит в себе большое количество различных белков, вызывающих раздражение слизистой желудка. Он добавил, что раздражающие слизистую желудка белки увеличивают проникаемость опасных веществ. Кроме того, их по всему организму разносят вены и сосуды.

Бережанский отметил, что в результате у организма человека нарушается работа эндокринной системы. Эксперт уточнил, что большое количество гормонов влияет на работу вегетативной нервной системы, и это может привести к летальному исходу. Он добавил, что для усвоения гемоглобина вместо крови необходимо одновременно принимать витамины B9, B12 и C.

Ранее религиовед объяснила, как привлечь удачу в день зимнего солнцестояния.

Фото: pxhere.com