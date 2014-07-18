Петербургские педиатры зарабатывают до 95 тыс. рублей в месяц

Растущий спрос на детских врачей в городе на Неве сопровождается расширением возможностей трудоустройства в гибких форматах.

В Петербурге за 5 лет рыночная заработная плата педиатров увеличилась в 1,5 раза, составив 94,9 тыс. рублей, выяснили аналитики hh.ru.

В Северо-Западном округе наибольший прирост предлагаемого дохода отмечен в Псковской области (в 2,9 раза), а также в Ленобласти (в 2,7 раза). Растущий спрос на детских врачей в городе на Неве сопровождается расширением возможностей трудоустройства в гибких форматах. За 3 года число вакансий с частичной занятостью выросло более чем в 2 раза. Это помогает специалистам совмещать работу в нескольких клиниках и частично закрывать кадровый дефицит.

Фото: Piter.TV