С начала года педиатры Петербурга провели почти 1 млн плановых осмотров

Международный день педиатрии отмечается 20 ноября. За 10 месяцев детские врачи провели почти 1 млн осмотров, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Свыше 3,1 тыс. педиатров ежедневно заботятся о здоровье маленьких горожан. В отличие от взрослых, дети не всегда могут выразить, что их тревожит. Именно поэтому профессия требует особых чуткости и выдержки.

Северная столица располагает сетью из 81 детской поликлиники, регулярные профилактические осмотры помогают вовремя обнаружить отклонения и не допустить развития серьезных болезней. Педиатрическая служба Петербурга по праву считается одной из лучших в стране.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские педиатры зарабатывают до 95 тыс. рублей в месяц. Их доход вырос за 5 лет в 1,5 раза.

Фото: Piter.TV