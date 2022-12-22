Религиовед объяснила, как привлечь удачу в день зимнего солнцестояния

По словам эксперта, день зимнего солнцестояния всегда проходит с соблюдением примет.

Религиовед, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталия Фоминых объяснила, как привлечь удачу в день зимнего солнцестояния. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, день зимнего солнцестояния всегда проходит с соблюдением примет. Она подчеркнула, что люди запоминают их и передают следующим поколениям. Фоминых добавила, что в первую очередь смотрят на погоду. Так, солнечная и ясная погода говорила о длинной зиме.

Также религиовед рассказала, что в этот день принято гадать, чтобы все узнать о будущем урожае или благосостоянии семьи. По ее словам, такие гадания были не только точными, но и опасными из-за активизации нечистой силы. Кроме того, в это время проводили ритуал для привлечения удачи. Фоминых уточнила, что в полночь клали монеты в воду и произносили заговор "на удачу", а потом с утра доставали их и раздавали близким, оставляя одну монету себе.

Фото: Piter.tv