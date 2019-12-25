Юрист рассказала, что квартиру после развода можно оставить себе

По словам эксперта, приобретаемое супругами в браке на общие средства имущество является их совместной собственностью.

Юрист по бракоразводным процессам Александра Измайлова рассказала, что квартиру после развода можно оставить себе. Об этом она сообщила телеканалу "360".

По словам эксперта, приобретаемое супругами в браке на общие средства имущество является их совместной собственностью. Это также касается квартиры, если она находится в залоге у банка. Измайлова отметила, что если один из супругов не докажет иное, то квартиру можно поделить пополам через суд.

При этом юрист описала варианты, при которых квартиру можно признать приобретенной на личные средства. Жилье можно оставить за собой, если рассчитаться с бывшим супругом за нее через депозит суда и вопреки его желанию. Первый вариант установление в судебном процессе продажи личного имущества для приобретения ипотечной квартиры, но такой вариант встречается редко.

В качестве второго варианта предполагаются доказательства в суде того, что у одного из супругов интереса к квартире больше, чем у другого, за счет отсутствия иной жилплощади и организованного устройства быта вокруг квартиры одним из претендентов на помещение.

Фото: pxhere.com