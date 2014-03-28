Метеоролог заявила, что оттепель в Москве продержится до 21 декабря

По словам эксперта, уже завтра, 16 декабря, в столице будет оттепель.

Метеоролог, главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова высказалась о ситуации с началом оттепели в Москве. Об этом она рассказала телеканалу "360".

По словам эксперта, уже завтра, 16 декабря, в столице будет оттепель, которая продержится до конца недели. Она подчеркнула, что ночью температура в Москве будет минусовой и составит до -6 градусов, но к утру она начнет постепенно повышаться. Максимальный показатель придется на вторую половину дня.

Эксперт уточнила, что воздух в столице прогреется до +2 градусов. При этом стоит ожидать гололедицу. Сама оттепель останется в Москве до воскресенья, 21 декабря.

