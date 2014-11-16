Воробьев подвел итоги работы расчетного центра в Подмосковья за 13 лет

По его словам, на сегодняшний день 237 млн квадратных метров жилья перешли на обслуживание в ЕИРЦ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги работы расчетного центра в регионе за 13 лет. Его слова приводит телеканал "360"

Воробьев отметил, что в течение последнего десятилетия в Подмосковье вводили новую систему оплаты коммунальных счетов. По словам главы региона, на сегодняшний день 237 млн квадратных метров жилья перешли на обслуживание в ЕИРЦ. Он подчеркнул, что в 2026 году активная работа в этом направлении продолжится.

Также Воробьев назвал ЕИРЦ эффективным и востребованным инструментом в системе ЖКХ. Глава Подмосковья добавил про необходимость предусмотреть дополнительные офисы для клиентов и обеспечить качественную обратную связь. Он также призвал уточнять и проверять сведения в квитанциях за ЖКУ.

Фото: mosreg.ru