Эксперт назвал условие, при котором ОСАГО снова резко подорожает

Директор по развитию ГК "500-400 Страхование" Илья Новиков назвал условие, при котором ОСАГО снова резко подорожает. Об этом он заявил телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал рост стоимости ОСАГО в ряде регионов за два дня. По его словам, на это повлияло решение Центробанка расширить ценовой коридор на базовый тариф по ОСАГО на 15% в одну и в другую сторону. Он добавил, что в России также изменились территориальные коэффициенты по многим регионам.

Новиков добавил, что пересмотр стоимости происходит примерно дважды в год. Эксперт добавил, что стоимость ОСАГО будет расти, но не быстрее инфляции. При этом он добавил, что нового скачка скачка с подорожанием ОСАГО в ближайшее время не предвидится.

