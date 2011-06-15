Юрист заявил, что доступ к кредитной истории через "Госуслуги" упростит жизнь

По мнению эксперта, эта идея выглядит здравой и актуальной.

Доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский заявил, что доступ к кредитной истории через "Госуслуги" упростит жизнь. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал инициативу депутатов Госдумы, которые предложили разрешить гражданам страны бесплатно просматривать кредитную историю на "Госуслугах". По словам юриста, эта идея выглядит здравой и актуальной. Он подчеркнул, что инициатива позволит "сделать упорядочивание личных финансов более удобным".

Семеновский добавил, что на сегодняшний день получить выписку из бюро кредитных историй можно только платно и не более двух раз в год. Он также заявил, что для внедрения предложения необходимо интегрировать кредитные базы с "Госуслугами", но технически это не составит проблем.

Фото: pxhere.com