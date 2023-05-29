Синоптик Шувалов анонсировал похолодание в Москве к концу недели

Руководитель Прогностического центра "Метео" Александр Шувалов анонсировал похолодание в Москве к концу недели. Об этом он рассказал телеканалу "360".
По словам эксперта, первая метель декабря обрушится на столицу и Подмосковье в эту пятницу, 12 декабря. Он подчеркнул, что во второй половине дня на улицах Москвы похолодает, а температура опустится до -4 градусов. Шувалов уточнил, что предстоит ожидать гололедицу, метель, дождь, снег и ветер.
Также синоптик заявил, что в субботу и воскресенье холода останутся в Москве. Максимально температура останется до -12 градусов. При этом в воскресенье не будет сильного ветра. По словам Шувалова, на дальнейший период ситуация пока остается неопределенной.
Фото: pxhere.com
