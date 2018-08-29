Жительница Ленобласти нашла в лесу гигантский "финский" гриб

Женщина опубликовала в сети фотографию со своим трофеем.

Жительница Выборга Анна Орлова опубликовала на своей странице "ВКонтакте" фотографию с удивительной находкой. Женщина нашла в лесу гигантский гриб, который прозвала "финским".

На снимке можно увидеть, каких размеров успел достичь гриб, пока его не срезали. Пользователи интернета поздравили женщину с трофеем и иронично спросили, не в Чернобыле ли она нашла такого великана. Некоторые даже написали, что боятся таких огромных грибов.

Ранее мы писали, что в Приморье нашли свою скалу предков из мультфильма "Король Лев".

Фото: ВКонтакте / Анна Орлова