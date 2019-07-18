В Приморье нашли свою скалу предков из мультфильма "Король Лев"

Также в объектив камеры попал редкий дальневосточный леопард.

Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае после проверки лесных камер обнаружили каменный выступ, который напоминает скалу предков из известного мультфильма "Король Лев". Видео опубликовали в Twitter национального парка.

Знаменитую скалу из "Короля Льва" нашли в Приморье. Здесь ученым удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом – самцом по имени Тайфун. "Земля леопарда"

С каменного выступа хорошо видна долина реки Кедровая. Также ученые отметили, что леопард осмотрел территорию и оставил на грунте метку, которая подтверждает, что он хозяин эти мест.

Ранее в фотоловушку в Приморье попали леопард Памела с котенком.

Фото: Дисней

Видео: Twitter/ Земля леопарда