В Приморье нашли свою скалу предков из мультфильма "Король Лев"

Специалисты нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае после проверки лесных камер обнаружили каменный выступ, который напоминает скалу предков из известного мультфильма "Король Лев". Видео опубликовали в Twitter национального парка.
Знаменитую скалу из "Короля Льва" нашли в Приморье. Здесь ученым удалось получить видео с редким дальневосточным леопардом – самцом по имени Тайфун.
"Земля леопарда"
С каменного выступа хорошо видна долина реки Кедровая. Также ученые отметили, что леопард осмотрел территорию и оставил на грунте метку, которая подтверждает, что он хозяин эти мест.
Ранее в фотоловушку в Приморье попали леопард Памела с котенком.
Фото: Дисней
Видео: Twitter/ Земля леопарда
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