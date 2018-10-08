В фотоловушку в Приморье попали леопард Памела с котенком

С 2015 года актриса Памела Андерсон стала хранителем этого дальневосточного леопарда Памелы.

Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье сняла самку леопарда Leo 38F в сопровождении котенка. С 2015 года актриса Памела Андерсон стала хранителем этого дальневосточного леопарда Памелы, которого назвали в ее честь. Об этом сообщили представители национального парка.

Леопард Памела принесла уже два потомства. Кроме того, она успела стать бабушкой. Сейчас на кадрах она как раз с котенком, причем на всех снимках он повторяет движения и повадки матери. Ученые отметили, что это нормально, когда котенок повторяет за матерью, это обычная форма обучения среди животных.

На кадрах, представленных нацпарком, котенку 10 месяцев, но его пол пока что не определен.

В марте фотоловушка сняла котят редкого дальневосточного леопарда.

Фото: "Земля леопарда"