  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:58
75
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Тигрица Желтобокая с потомством попала в фотоловушку в Хабаровском крае

0 0

Звери позаботились друг о друге.

Фотоловушка, расположенная в районе имени Лазо на территории Хабаровского края, запечатлела процесс, как краснокнижная тигрица по кличке Желтобокая заботится о свое потомстве. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы центра "Амурский тигр". 

Милый эпизод из жизни тигриной семьи попал на видео.  Тигрица Желтобокая вылизывает с ног до головы одного из своих тигрят, а он в ответ вылизывает морду своей мамы. Попутно самка убирает окатыши льда с лап своего чада. 

пост центра "Амурский тигр"

Напомним, что тигрица Желтобокая в сентябре 2022 года в лесоохотничьем хозяйстве "Дурминское" впервые показала свой второй выводок. Он состоит из трех тигрят. Малыши родились примерно в конце мая или начале июня 2022 года. На тот момент хищнице было примерно шесть лет. В первом окоте у нее также было три тигренка. Летом 2023 года центр "Амурский тигр"уведомил общественность о том, что один из тигрят второго помета не пережил зимний сезон.

В Приморье после нападения амурского тигра погиб мужчина.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, центр "Амурский тигр"

Теги: амурский тигр, красная книга, регионы, фотоловушка, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии