Фотоловушка сняла котят редкого дальневосточного леопарда

По официальным данным, в России обитают 86 взрослых хищника и 21 котенок.

Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае с помощью фотоловушки смогли снять двух котят самой редкой крупной кошки мира - дальневосточного леопарда. Об этом сообщает в пятницу самой редкой крупной кошки мира - дальневосточного леопарда. Об этом сообщает в пятницу пресс- служба нацпарка.

Фотоловушки зафиксировали двух котят дальневосточного леопарда, не отмечавшихся прежде в России. Матерью детенышей оказалась девятилетняя самка Leo 45F. пресс- служба нацпарка

Дальневосточный леопард считается самой редкой крупной кошкой в мире. Сейчас их ареал обитания – юго-запад Приморья, участок Китая, граничазий с Россией. По официальным данным, в России обитают 86 взрослых хищника и 21 котенок.

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Фото: "Земля леопарда"