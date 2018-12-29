Уникальное видео: Сразу четыре тигренка попали на видео в национальном парке "Земля леопардов"

Национальный парк "Земля леопардов" опубликовал на своей официальной страничке редкие игры из жизни 4х маленьких тигрят.

На официальной странице национального парка в Приморском крае "Земля леопардов" опубликовано уникальное видео с четырьмя тигрятами.

Уникальные кадры многодетного семейства амурских тигров получили ученые ФГБУ "Земля леопарда". Фотоловушка впервые на видео зафиксировала сразу четырех маленьких детенышей краснокнижной кошки, которые показали свою привычную жизнь, полную исследований, игр и безмятежного отдыха. Замля леопардов

На опубликованных кадрах, которые сняли фотоловушки в нацпарке, четыре маленьких тигренка живут своей обычной жизнью. Детенышей привела на вершину горы взрослая самка. Тигрица покормила малышей и, вероятно, отправилась на охоту. А малыши целый день провели одни без взрослых.

Видео и фото: Земля леопардов