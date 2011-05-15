Амурский тигр "украл" фотоловушку в нацпарке Приморья

Вместе с камерой специалисты не могут найти отснятый материал.

В национальном парке "Земля леопарда", расположенном в Приморском крае, амурский тигр похитил одну из скрытых камер видеонаблюдения. Соответствующую информацию опубликовали сотрудники местной пресс-службы учреждения. Известно, что данный инцидент произошел еще зимой, однако пропажу камеры специалисты заметили гораздо позже, во время плановой проверки. На месте устройства остался только крепежный ремешок. Когда представители нацпарка начали изучать архивные записи с соседней камеры, то выяснили, что камеру забрал с собой дикий зверь. Как оказалось, "вором" был амурский тигр. На ночную видеозапись попал момент, на котором хищник держит фотоловушку в зубах. При этом камера продолжала снимать происходящее. До сих пор найти гаджет сотрудники так и не смогли. Вместе с аппаратом пропал и весь отснятый материал. Представитель из научного отдела парка Виктор Сторожук и объяснил, что это не первый случай, когда дикие животные уносят с собой видеооборудование. За все время наблюдений в национальном парке Приморья лесные обитатели присвоили себе около шести камер.

В настоящее время на территории "Земли леопарда" размещены 450 фотоловушек. Речь идет о самой большой в России сеть фотомониторинга. Обычно техника может портиться из-за погодных условий или случайных воздействий. Полное исчезновение для оборудования — большая редкость. Биолог Дина Матюхина заметила, что к технике чаще всего проявляют интерес именно молодые особи, так как их привлекает незнакомый запах или внешний вид устройства. Некоторые животные пугаются, а другие, наоборот, приближаются и начинают исследовать предмет.

В Приморье выпустили в тайгу двух молодых амурских тигров.

Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" - дирекция заповедников