В Приморье выпустили в тайгу двух молодых амурских тигров

Двух молодых амурских тигров – брата и сестру, пойманных после выхода в села Дальнереченского района Приморского края, после реабилитации эксперты выпустили в тайгу. Такими данными со СМИ поделились сотрудники местного центра по реабилитации тигров и других диких животных МРОО "Центр "Тигр". Известно, что в декабре 2024 года в окрестностях населенного пункта Эбергард был отловлен зверь, который на протяжении двух недель регулярно охотился на собак, а также не боялся ни людей, ни автомобилей. В феврале 2025 года в этом же районе поймали молодую конфликтную тигрицу. Пресс-служба министерства по природе региона уточнили, что указанной хищнице - почти полтора года. Она приходится сестрой отловленного у поселка Эбергард самца. Специалисты пояснили, что в этом возрасте молодые особи уже могут жить самостоятельно без материнской опеки. Зверей выпустили на свободу в отдаленной от населенных пунктов местности с достаточной кормовой базой.

Сегодня мы попрощались с двумя тиграми, которые стали нашими всеобщими любимцами. За время, проведенное в центре, хищники набрали вес, показали отличные навыки охоты и осторожное отношение к человеку. сообщение "Тигра"

Напомним, что амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Животные занесены в международную Красную книгу. На территории России эти звери обитают в четырех субъектах страны: в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в нашем государстве составляет около 750 особей.

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Фото и видео: Telegram / Регнум