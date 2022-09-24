Многодетная самка леопарда впервые попала на фото с детенышем в Приморье

Герда вместе с котенком появилась в кадре фотоловушки в "Земле леопарда".

Многодетная самка редкого дальневосточного леопарда Leo 101F по имени Герда на территории национального парка "Земля леопарда" впервые попала на фотоловушку со своим детенышем. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники мест ной дирекции учреждения в Приморском крае. Известно, что за пять лет дикое животное смогло вырастить три помета, а в текущем году впервые стало бабушкой. В общей сложности у Герды семеро детей. В настоящее время она кормит трех малышей, которые достигли года.

Мать-героиня! Леопард Герда впервые попала на видео с котенком. На новых кадрах фотоловушки Герда спокойно обходит свои владения, а за ней следует один из трех детенышей-подростков. Оба проявляют уверенное поведение на своей территории. сообщение дирекции

Специалисты отметили, что судя по кадрам из фотоловушек, старший котенок Герды - самец. Сама Герда получила кличку от своего "хранителя" - банка ВТБ. "Хранители" зверей занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами редких диких кошек уже стали американская актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов, папа Римский Франциск и другие медийные персоны.

В Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя.

Фото и видео: Telegram / "Земля леопарда" — Дирекция заповедников