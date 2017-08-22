По данным ученых, возраст детенышей составляет 1,5-3 месяца.

В Приморье впервые попали на видео детеныши редкого водяного оленя. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка "Земля леопарда".

Отмечается, что речь идет о детенышах зверя, впервые зафиксированного в 2019 году. Уникальные кадры были получены туристами парка. По данным ученых, возраст детенышей составляет 1,5-3 месяца. Животные попали на видео на экологическом маршруте на участке парка у полуострова Гамова. Также ученые заявили, что данный вид постепенно осваивается и становится местным и типичным для южного Приморья.

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Видео: Telegram / "Земля леопарда" — Дирекция заповедников