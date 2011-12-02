В Московском зоопарке отметили День любви к капибарам

Для животных приготовили в честь праздника мороженое со свежими овощами и фруктами.

В Московском зоопарке отметили Всемирный день любви к капибарам. Об этом сообщили в Telegram-канале учреждения.

В опубликованном релизе отмечается, что для капибар приготовили в честь праздника особенное угощение. Речь идет о мороженом со свежими овощами и фруктами. В зоопарке напомнили, что у них проживают две капибары и их потомство: две девочки и два детеныша, чей пол пока неизвестен.

Ранее мы сообщали, что в Ленинградском зоопарке петербуржцам показали семью японских макак.

Видео: Telegram / Московский зоопарк