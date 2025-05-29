Вышел тизер комедии "Удача" с Киану Ривзом

Кинокомпания Lionsgate представила тизер комедии "Удача". Режиссером картины выступил Азиз Ансари.
Сюжет расскажет историю рабочего по имени Арджа, который встречает ангела Габриэля. Тот хочет доказать герою, что счастье заключается не в деньгах, и меняет его с работодателем Джеффом. Но все идет не по плану, когда Арджа начинает радоваться деньгам, а у ангела пропадают крылья.
В главных ролях сыграли Киану Ривз, Сет Роген и другие. Мировая премьера состоится 17 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Дым".
Видео: YouTube / Lionsgate Movies
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