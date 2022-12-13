Чичерина и Самойлов выступили перед участниками спецоперации

Российские звезды прибыли на Донбасс поддержать солдат на СВО.

Российские артисты Вадим Самойлов и Юлия Чичерина выступили с концертной программой перед участниками специальной военной операции на территории Луганской народной республике. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы Министерства по обороне РФ. Известно, что певец исполнил перед бойцами хит музыкальной группы "Агаты Кристи" "Как на войне", а певица спела свою известную композицию "Мой рок-н-ролл". По завершению мероприятия артисты сфотографировались с военнослужащими.

Напомним, что в 2022 году музыканты также поддержали СВО. В то время Вадим Самойлов выступал на передовой, а также на территории новых регионов (Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик) перед мирными гражданами. Он упоминал о том, что также солдатам будет важно оказать моральную поддержку. А Юлия Чичерина оказывала помощь ДНР и ЛНР еще до начала СВО на Украине. Она давала концерты в зоне боевых действий. Весной 2022 года исполнительница выступила за включение Донбасса в состав России. В октябре прошлого года звезда шоу-бизнеса получила от государства звание "Заслуженного артиста России".

Чичерина попала под обстрел беспилотников в Нагорном Карабахе.

Фото и видео: Минобороны России