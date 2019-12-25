Певица отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Российская рок-певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

"Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад", - рассказал военный корреспондент Семен Пегов.

Ранее артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками в маске и в бронежилете с отличительными знаками Вооруженных сил Армении. Как оказалось, Чичерина отправилась в зону конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Территориальный спор между Баку и Ереваном из-за непризнанной Нагорно-Карабахской Республики продолжается 30 лет. Бои возобновились 27 сентября. Азербайджан заявил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты, и сообщил о начале контрнаступления. Армения обвинила азербайджанскую армию в нападении на Карабах.

Ранее Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана.

Фото: Instagram / julia_chicherina