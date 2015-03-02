Лариса Долина рассказала о защите от мошенников после скандала с квартирой

Певица Лариса Долина перед концертом в Петербурге вновь высказалась о пережитом стрессе.

Народная артистка России Лариса Долина продолжает вести активную концертную деятельность, несмотря на резонансную историю с утратой недвижимости. Перед выступлением на гала-концерте фестиваля "Триумф джаза" в Северной столице певица подробно рассказала о том, как повлияла на нее эта ситуация. Об этом пишет КП-Петербург.

Артистка призналась, что произошедшее стало для нее серьезным жизненным испытанием. По словам Долиной, любая трудная ситуация расставляет все по своим местам. Она отметила, что получила поддержку от очень многих людей, за что испытывает бесконечную благодарность. В то же время нашлись и те, кто показал свое истинное лицо. Певица считает, что это испытание было послано свыше, и она смогла его выдержать и справиться.

Несмотря на пережитое, Лариса Долина старается сохранять спокойствие и не концентрироваться на негативе. Однако ради собственной безопасности она кардинально изменила правила пользования телефоном. Исполнительница установила на мобильные устройства серьезные программы, которые полностью блокируют входящие вызовы и сообщения с незнакомых номеров. Она допускает, что ей до сих пор могут поступать угрозы, но теперь это остается за пределами ее внимания.

Напомним, скандал вокруг недвижимости Долиной разгорелся после того, как она продала свою квартиру под влиянием мошенников, выдававших себя за сотрудников спецслужб. Ранее стало известно, что артистка подала иск о взыскании 176 миллионов рублей с лиц, осужденных по делу о мошенничестве с ее жильем.

Ранее Piter.TV сообщал, что "схема Долиной" позитивно повлияла на рынок новостроек.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина