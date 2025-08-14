В Петербурге после 100 лет молчания вновь зазвучал уникальный английский орган

В Концертном зале на Английской набережной прошла инаугурация инструмента XIX века.

В Концертном зале Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина на Английской набережной торжественно представили орган — единственный в России сохранившийся английский инструмент XIX века. Более ста лет он молчал: после революции англиканская церковь закрылась, и орган ждал своего часа всё XX столетие. 1 марта его голос наконец вернулся к слушателям.

Орган был изготовлен в 1877 году британской фирмой "Бриндли & Фостер" для петербургской Англиканской церкви Иисуса Христа на Английской набережной. Современники называли его звучание "сверкающе-огненным". Семитонный гигант пережил десятилетия забвения, находясь в ужасном состоянии, но благодаря кропотливой работе реставраторов обрёл вторую жизнь.

Век молчания прерван. Инструмент, который никто не слышал больше 100 лет, снова в строю. Пресс-служба театра имени Ф.И. Шаляпина на Английской набережной

Инаугурацию инструмента приравняли к торжественной процедуре вступления в должность главы государства. Старт 10-часовому концерту-марафону "Орган на все времена" дал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости.

В программе приняли участие ведущие органисты из России и Европы: Даниэль Зарецкий, Аида Глухова, Тимур Халиуллин, Марина Вяйзя, Мансур Юсулов, Регина Каменщикова, Александр Новоселов, Вероника Лобарева, Лилия Печенкина. В их исполнении прозвучали произведения Генделя, Баха, Букстехуде, Пахельбеля, Перселла, Мендельсона, Регера, Дебюсси, Франка и Элгара — всё богатство тембров и голосов возрождённого органа.

