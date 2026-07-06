На перегоне "Мельничный ручей – Ржевка" 14-летний подросток поджег релейный шкаф

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт".

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции задержан 14-летний юноша, причастный к поджогу железнодорожного оборудования. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Правоохранители установили, что юноша причастен к поджогу релейного шкафа на перегоне железнодорожных станций "Мельничный ручей – Ржевка" Всеволожского района Ленобласти. Для этого он использовал бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, купленные в строительном магазине. Мальчика курировал неизвестный в мессенджере.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

Подростку избрана мера пресечения в виде ограничения определенных действий.

Ранее суд отправил малолетнего петербуржца под арест на 10 суток за поджог релейного шкафа.

Видео: МАКС / Транспортная полиция СЗФО