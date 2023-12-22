Около 12 млн человек перевезено за год тактовыми электричками из Петербурга в Ораниенбаум

На участке Петербург – Ораниенбаум в утренние часы и вечерние часы пик поезда курсируют с 15-минутным интервалом движения.

Около 12 млн человек перевезено за год тактовым маршрутом из Петербурга в Ораниенбаум. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Год назад, 22 мая, был запущен тактовый маршрут электричек Санкт-Петербург – Ораниенбаум. За 5 месяцев 2024 года рост пассажиропотока по данному направлению составил 17,5% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

На участке Петербург – Ораниенбаум в утренние часы и вечерние часы пик поезда курсируют с 15-минутным интервалом движения.

В 2024 году в Петербурге намерены запустить два тактовых маршрута электропоездов.

Фото: ОЖД