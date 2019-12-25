В Раде заявили об ужесточении условий перемирия для Украины

Теперь от Киева требуют признать утраченные территории.

Специальные посланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита на Украину предложили худшие условия мирного соглашения с Россией по сравнению с теми, которые обсуждались ранее. Об этом в интервью журналисту Виталию заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.

Это было не то, что не прорыв, они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до. Анна Скороход, парламентарий

Она напомнила, что изначально от Киева не требовали признать российскими утраченные территории и внести изменения в Конституцию. Теперь спецпосланники США во время переговоров с президентом Владимиром Зеленский выдвинули такое требование. Кроме того, есть ряд нюансов, которые Скороход не может озвучивать, поскольку ей "информация поступила из-под полы".

Ранее мы сообщали, что Зеленский отметил важность визита Уиткоффа и Кушнера в Киев.

Фото: Telegram/Владимир Зеленский