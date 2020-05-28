У Новосергиевки водитель "Газели" сбил женщину

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с наездом на пешехода у Новосергиевки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 23 октября в полицию Всеволожского района поступила информация о ДТП на 5-м километре автодороги "Деревня Старая — Кудрово". На месте Госавтоинспекцией было установлено, что 40-летний водитель автомобиля "Газель" вне зоны пешеходного перехода наехал на 53-летнюю женщину, которая с явными признаками алкогольного опьянения переходила проезжую часть.

В результате происшествия пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на "Сортавале" погиб водитель большегруза.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти