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У Новосергиевки водитель "Газели" сбил женщину
Сегодня, 15:15
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У Новосергиевки водитель "Газели" сбил женщину

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Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с наездом на пешехода у Новосергиевки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 23 октября в полицию Всеволожского района поступила информация о ДТП на 5-м километре автодороги "Деревня Старая — Кудрово". На месте Госавтоинспекцией было установлено, что 40-летний водитель автомобиля "Газель" вне зоны пешеходного перехода наехал на 53-летнюю женщину, которая с явными признаками алкогольного опьянения переходила проезжую часть. 

В результате происшествия пострадавшая получила травмы, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на "Сортавале" погиб водитель большегруза. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: газель сбила пешехода, новосергиевка
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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