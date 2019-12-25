"ГАЗель" сбила пешехода на проспекте Непокоренных

Пешеход доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 28 мая около 10 утра на проспекте Непокоренных, 47, произошло ДТП.

Сообщается, что 29-летний водитель "ГАЗели" вне зоны пешеходного перехода сбил 49-летнего мужчину. В результате аварии пешехода доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По информации "Дорожного инспектора", история началась днем ранее: 27 мая в Выборгском районе произошло ДТП, но один из участников во время составления документов скрылся. Его нашли в Калининском районе на следующий день и решили выяснить обстоятельства аварии: мужчина залез в машину через боковое окно, однако водитель начал движение и потерпевший, не удержавшись, упал под колеса.

Обстоятельства аварий выясняются сотрудниками ДПС.

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Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте