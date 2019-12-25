Суд снял обвинения в убийстве младенца с прапорщика Росгвардии

Поиски виновника преступления возобновятся.

Как стало известно в четверг, 28 мая, государственный обвинитель в суде полностью отказался от обвинения в отношении обвиняемого в деле об убийстве восьмимесячной девочки во Всеволожске вечером 29 ноября 2016 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Следствие предполагало, что мужчина сдавил нижнюю челюсть девочке, из-за чего она задохнулась. Однако повторная экспертиза установила у девочки множественные телесные повреждения, которые образовались не только до даты смерти. Поиски виновника преступления возобновятся.

Суд полагает необходимым обратить внимание руководителя СУ СК РФ по ЛО на нарушения закона, допущенные сотрудниками следственного отдела по городу Всеволожск при расследовании уголовного дела в отношении Горбенко, для принятия необходимых мер по недопущению подобных нарушений впредь говорится в сообщении.

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Фото: Piter.TV