Жаривших сосиски на Вечном огне девушек не стали арестовывать

Как стало известно в четверг, 28 мая, суд отказал следствию в ходатайстве и не стал заключать под стражу горожан, которые жарили еду на Вечном огне в Кронштадте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.
Суд пришел к выводу, что ходатайство необоснованно. Также обвиняемые раскаиваются в содеянном и не намерены скрываться. Какой приговор ждет обвиняемых, пока неизвестно.
Мужчина и две девушки обвиняются по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
Напомним, что жарившим шашлык на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью.
Видео: Piter.TV
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