Жаривших сосиски на Вечном огне девушек не стали арестовывать

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Как стало известно в четверг, 28 мая, суд отказал следствию в ходатайстве и не стал заключать под стражу горожан, которые жарили еду на Вечном огне в Кронштадте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Суд пришел к выводу, что ходатайство необоснованно. Также обвиняемые раскаиваются в содеянном и не намерены скрываться. Какой приговор ждет обвиняемых, пока неизвестно.

Мужчина и две девушки обвиняются по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Напомним, что жарившим шашлык на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью.

Видео: Piter.TV