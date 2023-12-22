Таксист, который мастурбировал в машине при женщине и ее ребенке, задержан в Новосергиевке

Им оказался 51-летний житель Фрунзенского района Петербурга.

Полиция задержала днем 31 января 51-летнего таксиста из Фрунзенского района, который мастурбировал в машине во время поездки с женщиной и ее 5-летним сыном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Жительница поселка Бугры Всеволожского района обратилась к правоохранителям спустя месяц после инцидента: он произошел 28 декабря 2023 года. Изначально по пути из Токсово в Бугры женщина и водитель Kaiyi говорили об автомобилях, позже он начал делать ей комплименты и внезапно запустил руку в штаны, задавая уже пошлые вопросы. Потерпевшая была шокирована и попыталась проигнорировать происходящее, так как боялась, что таксист будет вести себя агрессивно, а до дома оставалось ехать недолго. Кроме того, пассажирка хотела заснять это на камеру, но мужчина несколько раз выбил из ее рук телефон. Сын испугался.

Предполагаемого злоумышленника задержали сегодня, 31 января, около 12:15 в деревне Новосергиевка. Им оказался 51-летний житель Фрунзенского района Петербурга, подрабатывающий таксистом.

Указанный гражданин передан в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий и решения о возбуждении уголовного дела. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.TV