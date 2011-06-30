На Комендантском проспекте водитель такси напал на пешехода

Сегодня, 9 октября, таксист накинулся с кулаками на пешехода за то, что тот сделал ему замечание. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Горожанин возмутился из-за того, что водитель решил нарушить ПДД и ехал по тротуару. Агрессивный автомобилист вышел из машины и пнул обидчика в живот, а затем ударил по лицу. Инцидент произошел на Комендантском проспекте.
Ранее на Piter.tv: под Выборгом разбился водитель фуры.
Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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