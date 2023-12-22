С 25 апреля ограничивается движение транспорта по Комендантскому проспекту

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ.

В Приморской районе ограничат проезд по Комендантскому проспекту от улицы Шаврова до Долгоозёрной улицы. С 25 апреля по 25 мая здесь будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 25 апреля в районе ограничивается движение транспорта по улице Маршала Новикова. Речь идет об участке на пересечении с Парашютной улицей. Также будет ограничено движение по Репищевой улице от Вербной улицы до Парашютной улицы.

Петербуржцев предупредили, что с 25 апреля по 24 мая в связи с производством работ по строительству газопровода закрывается движение транспорта по Заповедной улице от Заповедной аллеи до тупика.

Ранее мы писали, что ремонт Красносельского шоссе в Ломоносовском районе стартует в мае.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ