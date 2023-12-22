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Ремонт Красносельского шоссе в Ломоносовском районе стартует в мае
Сегодня, 13:51
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Ремонт Красносельского шоссе в Ломоносовском районе стартует в мае

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Планируется обновить участок дороги протяженностью более 12 км, установить новые остановки общественного транспорта, укрепить обочины и провести разметку.

В Ломоносовском районе Ленинградской области уже в следующем месяце начнется ремонт Красносельского шоссе. Об этом информирует пресс-служба Дорожного комитета 47-ого региона.

Планируется обновить участок дороги протяженностью более 12 км, установить новые остановки общественного транспорта, укрепить обочины и провести разметку.

Работы начнутся в мае, в это время на магистрали будет введено реверсивное движение.

Ранее мы сообщили о том, что комтранс Ленобласти нашел нарушения на 10-ти автобусных маршрутах.

Фото: Telegram / dorogi_lo

Теги: ленобласть, ремонт дорог
Категории: Лента новостей,

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