На Комендантском проспекте 17-летний юноша употребил гашиш и напал на родителей

На фоне конфликта с родителями он попытался напасть с ножом на них.

В Приморском районе Петербурга 17-летний юноша употребил наркотическое вещество и попытался напасть с ножом на родителей. Об этом стало известно Piter.tv.

Около четырех часов ночи 22 февраля в больницу из квартиры дома по Комендантскому проспекту был доставлен 17-летний юноша. По предварительной информации, он употребил наркотические вещества, предположительно, гашиш. После чего на фоне конфликта с родителями попытался напасть с ножом на них.

С острой интоксикацией молодой человек госпитализирован в отделение токсикологии. Проводится проверка.

В квартире петербуржца на Бухарестской улице нашли амфетамин.

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