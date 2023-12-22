В квартире петербуржца на Бухарестской улице нашли амфетамин

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В квартире на Бухарестской у мужчины нашли более 130 граммов амфетамина. Об этом стало известно Piter.tv.

Во время обысков в квартире дома по Бухарестской улице у 35-летнего петербуржца был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным вещество. Согласно экспертизе, в пакете был амфетамин (137,9 грамма).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый ранее уже был судим за наркотики.

Ранее в Ленобласти у наркокурьера нашли полкилограмма мефедрона.

Фото: Piter.tv