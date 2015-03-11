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Под Выборгом разбился водитель фуры
Сегодня, 19:20
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Под Выборгом разбился водитель фуры

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За рулем авто находился 56-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

Накануне, 8 октября, водитель грузовика разбился на 10 км трассы "Выборг-Светогорск". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем авто находился 56-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Он не справился с управлением, в результате чего машина угодила в кювет и перевернулась. 

Мужчина погиб на месте от полученных травм. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в аварии на Бутлерова пострадала бабушка и внучка.

Фото: Piter.tv

Теги: выборг, погиб водитель грузовика, разбилась фура, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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