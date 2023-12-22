Петербурженка обвинила мужа в изнасиловании 11-летней дочери

Пострадавшая с травмой прямой кишки, без открытой раны в брюшную полость, в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в больницу.

В Выборгском районе Петербурга женщина обвинила мужа в изнасиловании несовершеннолетней дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне, 30 января, в 23:06, в квартиру по проспекту Художников прибыли правоохранители. Там в состоянии алкогольного опьянения задержан 35-летний К., который в семь часов вечера изнасиловал 11-летнюю девочку. Пострадавшая с травмой прямой кишки, без открытой раны в брюшную полость, в удовлетворительном состоянии была госпитализирована в больницу. После оказания медицинской помощи направлена на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый ранее был условно осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Также ранее ещё одна петербурженка обвинила свекра в совершении развратных действий в отношении внуков.

Фото: Piter.tv