Петербурженка обвинила свекра в совершении развратных действий в отношении внуков

Опросить мужчину в настоящее время не представляется возможным, так как он находится за пределами Петербурга.

Петербурженка обвинила свекра в совершении развратных действий в отношении своих детей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 39-летней женщины, с февраля 2023 по настоящее время 62-летний отец её мужа неоднократно совершал развратные действия в отношении ее трёх детей (3 и 13 лет).

Опросить мужчину в настоящее время не представляется возможным, так как он находится за пределами Петербурга. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: Петербургского муниципала и тренера Губайдулина обвиняют в развращении подростков.

Фото: Piter.TV