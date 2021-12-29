В Кировском районе водитель такси на полном ходу выпрыгнул из машины из-за неадекватного пассажира

Таксист сбежал от клиента, который угрожал ему ножом.

В Кировском районе водителю такси пришлось выпрыгивать из автомобиля, чтобы сбежать от агрессивного пассажира с ножом. Об этом сообщили в прсс-службе вневедомственной охраны по Петербургу.

Инцидент произошел ночью 12 февраля около 23:45. У дома № 2 по улице Солдата Корзуна водитель такси и клиент поссорились из-за формы оплаты проезда. Неадекватный пассажир стал угрожать автомобилисту ножом. Испугавшись, владелец авто открыл дверцу и выпрыгнул на асфальт. Иномарка влетела в стоящую впереди машину.

Таксист вызвал сотрудников полиции. Стражи порядка задержали злоумышленника. Нож у хулигана изъяли. Подробности случившегося уточняются.

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