В Парголово водитель грузовика пытался изнасиловать девушку

Мужчина трогал за интимные места 27-летнюю петербурженку.

В Парголово водитель грузовика напал с ножом на жительницу Петербурга. Инцидент произошел на Береговой улице у дома № 2.

По информации заявителя, мужчина накинулся на жертву и потребовал, чтобы она села на заднее сидение автомобиля. Кроме того, он порезал острым предметом руку девушки. Затем злоумышленник начал трогать петербурженку за интимные места.

Потерпевшая написала заявление на обидчика. По ее словам, извращенец представился Юрием. Подробности случившегося уточняются.

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