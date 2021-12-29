В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании и ограблении в 1992 году

В сентябре 1992 года у дома на проспекте Стачек неизвестный изнасиловал женщину 1960 года рождения и похитил ее вещи. Было возбуждено уголовное дело.

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании и ограблении женщины в 1992 году. Об этом стало известно Piter.tv.

В сентябре 1992 года у дома на проспекте Стачек неизвестный изнасиловал женщину 1960 года рождения и похитил ее вещи. Было возбуждено уголовное дело.

Была получена оперативная информация о причастности к преступлению мужчины 1977 года рождения, 8 февраля 2022 года он был задержан. Подозреваемый изобличен в том, что с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, применив физическую силу, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой ему женщины, после чего открыто похитил ее вещи. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Также в Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании дочери в 2019 году.

Фото: Piter.tv