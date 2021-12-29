В Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании дочери в 2019 году

До этого он скрывался от следствия.

В Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании дочери в 2019 году. Тогда же он скрылся от следствия. Об этом стало известно Piter.tv.

Правоохранителями было установлено, что в июне 2019 года мужчина совершил изнасилование своей несовершеннолетней дочери, 2003 года рождения. Было возбуждено уголовное дело.

В поселке Рахья Всеволожского района 8 февраля 2022 года подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Ранее он скрылся от органов следствия.

Ранее в Петербурге на 12,5 лет осудили таксиста, который убил пассажирку и отрезал ей грудь.

Фото: Piter.tv